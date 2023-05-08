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مصادر وزارة الطاقة تنفي..
محلي
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الإثنين 08 أيار 2023
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نفت مصادر في وزارة الطاقة الكلام المتداول عن اشتراط العراق، للاستمرار بتأمين الفيول العراقي للبنان، تسديد ثمنه مقابل عقارات على الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن هكذا قرارات تعود أصلاً لمجلس الوزراء مجتمعًا وليس لوزارة الطاقة.

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