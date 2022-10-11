مصرف الإسكان أطلق حملة مكافحة سرطان الثدي: إجراء الفحوصات للموظفات مساهمة في نشر التوعية

أطلق مصرف الإسكان حملة “مكافحة سرطان الثدي”، في ندوة عقدها اليوم، في مقرّه الرئيسي، بالتعاون مع “الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي” المُمثلة برئيستها الدكتورة هبة مقدّم والسيدة منى حُبّ الله، من أجل مساندة النساء المصابات وعائلاتهنّ، بما أن شهر تشرين الأول من كل عام خُصّص للتوعية على مرض سرطان الثَدي.
حبيب
وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب: “نحن كمصرف الإسكان نقوم بدورنا الاجتماعي والإنساني من خلال إشراك موظفينا في التوعية على سرطان الثدي، كذلك نساعد في إحداث فرق في المجتمع لمواصلة الكفاح من أجل الشفاء”.
أضاف: “إن مصرف الإسكان واستكمالا منه لهذه الندوة سيجري فحوصات للموظفات (mammography&echography) في مستشفى رزق، وذلك مساهمةً منه في نشر التوعية الصحية في المصرف بشكل خاص، والوطن بشكل عام”.
مقدم
بدورها، أوضحت مقدم أن الجمعية “لا تبغي الربح، وكل التبرّعات التي تتلقاها تصبّ في مساعدة المرضى”. وقالت: “نسعى دائماً إلى توعية المواطنين على كلمة سرطان، إذ يحاول المصابون تخبئة الموضوع خوفاً من الإفصاح عن هذا المرض، وللسبب عينه يتردّد الكثيرون في إجراء الفحص المُبكر”.
أضافت: “بقدر ما نكشف عن هذا المرض في مراحل مبكرة، بقدر ما يصبح العلاج أسهل”.
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