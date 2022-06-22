مصرف لبنان يجدد التعميمين 151 و 158 مع بعض التعديلات

صدر عن مصرف لبنان تعميم وسيط حمل الرقم 626، موجه الى المصارف، مرفق بالقرار الوسيط رقم 13447 تاريخ 21/6/ 2022 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/ 2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية)، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.ويعمل بهذا القرار ابتداء من اول تموز 2022، بحيث تطبق شروط القرار الاساسي كما عدلت بموجب القرار الحاضر لمدة سنة قابلة للتعديل او للتجديد ويبقى ساريا لغاية تحرير جميع الاموال التي يمكن تحويلها الى الحساب الخاص المتفرع.
تعميم وسيط 627
كما صدر تعميم وسيط حمل الرقم 627، مرفق بالقرار الوسيط رقم 13448 تاريخ 21/6/2022 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 151.
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