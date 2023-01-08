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مصرف لبنان يوضح كيفية احتساب حجم التداول اليومي على منصة “صيرفة”
محلي
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الأحد 08 كانون الثاني 2023
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أصدر مصرف لبنان بيانا توضيحيا حول التداول اليومي على منصة “صيرفة”، مؤكدا أن “حجم التداول اليومي على المنصة الذي يصدره بشكل يومي يتضمن ما يلي:
 
– “ما باعه واشتراه مصرف لبنان من دولار أميركي.

  • عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على منصة صيرفة”.
     
    وأكد البيان أن “التداول على المنصة يتضمن مجموع الدولارات التي دخلت الى مصرف لبنان وتلك التي دفعها مصرف لبنان، يضاف إليها عمليات المصارف والصرافين التي تسجل على صيرفة”.
     
    ولفت إلى أن “ازدياد حجم التداول على المنصة في الايام القليلة الماضية طبيعي ومتوقع، حيث تم السماح للجمهور ببيع الدولار وشرائه دون قيود عبر المنصة من خلال مصارفهم”.
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