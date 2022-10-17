مصر تؤكد التزامها وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعى فوراً الى لبنان

التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وزير البترول والثروة المعدنيةالمهندس طارق الملا .
وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعى فوراً الى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصرى واستقباله في الاراضى اللبنانية.
و اكد المهندس طارق الملا استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للاشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية في اطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة .
ومن جانبه وجه الوزير فياض الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خاصة في هذه المرحلة المهمة .
حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
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