مصر تسترد “كنزها الأخضر”

تسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين، تابوتا آثريا معروفا باسم “التابوت الأخضر” في مؤتمر بمقر الوزارة، وفق وكالة “روسيا اليوم”.
ويتميز غطاء التابوت بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، وله وجه ملون باللون الأخضر، كما زين بزخارف باللون الذهبي.
وأكد وزير الخارجية المصري أن “مصر بصدد التوسع في مجهوداتها لاسترداد الأثار المنهوبة بالخارج”، مشيرا إلى أن “مصر نجحت خلال السنوات الماضية في استرداد 29 ألفا و300 قطعة أثرية”.
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