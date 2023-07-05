مصر.. رد أزهري على رضوى الشربيني بعد تشبيهها الرجل بـ”الخروف”

علق أحد علماء الأزهر الشريف الشيخ عبدالسميع محمد الأزهري، على تغريدة المذيعة رضوى الشربيني المثيرة للجدل، والتي شبهت فيها الرجل بـ”الخروف”.
وقال الأزهري في تصريحات تلفزيونية، إنه “ينبغي على الإنسان أن ينتقي ألفاظه عند التحدث، ومراقبة ربه في الكلمات التي يقولها”.
وأضاف أن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، ولا ينبغي أيضا أن يتم تشبيه بالحيوانات وما إلى ذلك، مستدلا بالآية الكريمة: “ولقد كرمنا بني آدم”.
وأوضح الأزهري أن احترام ما خلقه الله، هو احترام وتقدير لله تبارك وتعالى، محذرا من السعي وراء “الترند” وإفساد المجتمعات.
كما دعا إلى وضع الكفاءات في أماكنها، خاصة في مجال الإعلام، واختبار من سيتحدث أمام الناس بحرص شديد، لتأثير هذا الأمر بشكل كبير على المجتمع، كما حث الجمهور على اختيار من يسمعه.
وأحالت قنوات CBC رضوى الشربيني إلى التحقيق، بسبب منشور شاركته على صفحتها الشخصية عبر “فيسبوك”، وصفت فيه الرجل بـ”الخروف”.
المصدر: rt
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