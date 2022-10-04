مصطفى حمدان للرئيس عون : لا توقع مراسيم الحكومة وليكن لينان في عهدة الجيش طيلة فترة الفراغ

غرد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان عبر حسابه على “تويتر”: تعويم الحكومة برئاسة الميقاتي مع تغيير وزراء فيها، هو اعتداء رسمي على حق الشعب اللبناني، من أجل النهوض مجددا من أزمته الكارثية بسببكم، يا طغمة فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة، انتخبوا رئيسا للجمهورية.
فخامة العماد ميشال عون، لا توقع مراسيم الحكومة، وأرسل رسالة دستورية الى مجلس النواب، طالبا فيها انتخاب رئيس، او ليكن لبنان في عهدة الجيش، طيلة فترة الفراغ الرئاسي لانه المؤسسة الشرعية التي تحفظ الدستور، وتمنع تقسيم لبنان وزواله”.
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