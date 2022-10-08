مصلحة الابحاث الزراعية: انتشار الكوليرا ناجم عن تلوث المياه￼

حذرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق، من تلوث المياه، وأصدرت بيانا ذكرت فيه انه “على مر السنوات العشر الأخيرة أصدرت تقارير عن تلوث مياه الآبار والينابيع والانهر والبحر والجوفية بالمجارير، كما اصدرت منذ شهرين تحذيرا عندما بدأ اليرقان بالظهور في طرابلس، الا أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير، وستصدر اوائل 2023 تقريرا عن التلوث في 2022″، مؤكدة ان “انتشار الكوليرا ناجم عن تلوث المياه الواسع لذا يطلب من المواطنين اتخاذ أقصى درجات ومعايير النظافة في الطعام والشرب”.
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