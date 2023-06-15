مصلحة الاقتصاد تقفل خمسة معامل لتعبئة المياه

اقفلت مصلحة الاقتصاد في الجنوب وبمؤازرة جهاز امن الدولة – مكتب صور- خمسة معامل لتعبئة المياه في قرى قضاء صور ( عين بعال- باتوليه-حناويه- صديقين ) وذلك باشارة من النيابة العامة في الجنوب بشخص القاضي رهيف رمضان بعد ان اتت نتائج التحاليل الجرثومية للمياه المأخوذة من المعامل غير مطابقة للمواصفات والبعض منها يحتوي على براز بشري وحيواني . بناء عليه نظم محاضر ضبط بحق اصحاب المعامل المخالفة واقفلت بالشمع الاحمر وحجزت جميع المحتويات من معدات وعبوات معبأة بالمياه. وتجدر الاشارة الى ان هذه الجولات ستستكمل في باقي المناطق والنتائج ستظهر تباعا .
واكدت مسؤولة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج ان جولات الوزارة لن ولم تتوقف وستسمر بعملها ضمن توجيهات الوزير والمدير العام لوزارة الاقتصاد ، واليوم اقفلنا خمسة مراكز لتعبئة المياه في قرى قضاء صور تبين بانها غير مطابقة للمواصفات وللشروط القانونية فتم تحرير محاضر ضبط بالمراكز المخالفة واقفلناها بالشمع الاحمر بناء لاشارة المدعي العام في الجنوب رهيف رمضان .
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