مصلحة الليطاني: المخيم المستحدث في الصرفند للنازحين السوريين يشكل خطرا على الموارد المائية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن “فرقها رصدت قيام شبكة من سماسرة العقارات و جمعيات النازحين باستحداث مخيم هائل للنازحين السوريين في منطقة الصرفند على عقار مشرف على الأوتوستراد الرئيسي صيدا – صور وملاصق لمشروع ري القاسمية”.
وأشارت إلى أن “هذا المخيم إلى جانب أضراره الاجتماعية والأمنية، يشكل خطرا هائلا على الموارد المائية ومشروع ري القاسمية”، مطالبة “القوى الأمنية بوقف أشغال استحداث المخيم، خصوصا أنه يأتي في زمن المزايدة والمتاجرة بعودتهم من قبل الجهات المعنية”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا