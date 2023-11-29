مصلحة الليطاني تعلن توقيف المعامل الكهرومائية الجمعة.. والسبب؟

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن ” توقيف المعامل الكهرومائية التابعة لها وتفريغ حوض أنان من المياه لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح يوم الجمعة 1 كانون الاول المقبل، لإجراء الصيانة الضرورية للحوض وتنظيف الوحول والأتربة و الطحالب”.
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن ” توقيف المعامل الكهرومائية التابعة لها وتفريغ حوض أنان من المياه لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح يوم الجمعة 1 كانون الاول المقبل، لإجراء الصيانة الضرورية للحوض وتنظيف الوحول والأتربة و الطحالب”.
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