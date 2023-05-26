مطرب وملحن لبناني في ذمة الله

توفي المطرب اللبناني الكبير محمد جمال بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات والأغنيات التي صنعت نجوميته في منذ الستينات.
فقد أعلنت الصفحة الرسمية للراحل الكبير وفاته أثناء تواجده في أحد مستشفيات لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الاميركية.
يذكر بأن محمد جمال من مواليد عام 1934 في طرابلس، وتعاون خلال مسيرته مع العديد من الشعراء الكبار بالإضافة إلى أنه قام بتلحين العديد من الأغاني لفنانات كبار مثل صباح ونجاح سلام.
ومن اشهر اغنياته “بدي شوفك كل يوم يا حبيبي”.
في أوائل الثمانينيات هاجر إلى الولايات المتحدة بسبب الحرب.
وكان تزوج خلال شبابه من الفنانة الاستعراضية اللبنانية طروب.
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