مطلوبون في منطقتَي داوود العلي- الشوف ووسط بيروت في قبضة المخابرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 11/8/2023، نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطنَين (خ.م.) و(ع.ح.) والفلسطيني (ر.أ.) لإقدامهم على إطلاق النار في 8/8/2023 في منطقة داوود العلي ــــ الشوف، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.
كما دهمت الدورية منازلهم وضبطت أسلحة وذخائر حربية وعتادا عسكريا. كذلك، أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة وسط بيروت المواطن (ع.ن.) لوجود مذكرات توقيف بحقه بجرائم الإتجار بالأسلحة وإطلاق النار وافتعال إشكالات، والسوري (ر.أ.) الذي كان برفقته.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.
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