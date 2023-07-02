معارك متواصلة في السودان وتحذيرات من تفشي الحصبة بين النازحين

أفاق سكان الخرطوم اليوم الأحد على مزيد من عمليات القصف والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت حذرت منظمة إغاثية من أن النزاع المتواصل يهدّد بتفشي الحصبة والامراض وسوء التغذية بين الأطفال في مخيمات النازحين.
وأبلغ شهود في ضاحية أم درمان بشمال غرب الخرطوم وكالة “فرانس برس” عن وقوع “اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق الشعبي والعرضة”. كما حلقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة وضواحيها، بحسب السكان.
ويأتي ذلك غداة شن قوات الدعم هجوما على قيادة سلاح المدرعات في العاصمة، بينما تعرضت مناطق في شمال الخرطوم لقصف مدفعي، وفق الشهود.
ويشهد السودان منذ 15 نيسان معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا