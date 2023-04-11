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“معايير السعودية لا تنطبق على سليمان فرنجية”… ظافر ناصر: أبلغنا ميشال معوض أنه لا يمكن الاستمرار بترشيحه
محلي
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الثلاثاء 11 نيسان 2023
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أكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر على أنهم أبلغوا ميشال معوض انه لا يمكن الاستمرار بترشيحه منذ ان طرح جنبلاط ٣ اسماء حيادية وسمعوا ان القوات فعلت كذلك”

وأشار في حديث للـOTV إلى أن “ما قيل عن ان جنبلاط “وَشْوَشَ” ضد فرنجية في باريس غير صحيح وهذه ليست من ادبياته لكنه اوضح مقاربته السياسية امام الخارج بان التفاهم بين الاطراف الاساسية ولاسيما المسيحية ضروري لوصول رئيس غير تحدي” مضيفا أن “طرح فرنجية كخيار لا يزال موجودا لدى باريس لكن الجو السعودي ليس على نفس الموجة بل هو اقرب للتنسيق مع القطري”

ولفت إلى أن “هناك انسجام قطري سعودي بما يخص مواصفات الرئيس، وزيارة الوفد القطري كانت استطلاعية ولم يطرح فيها اسماء معينة اقله معنا” خاتما كلامه “السعودية لا تتحدث باسماء انما بمواصفات ومعايير وما يُفهم أن هذه المعايير لا تنطبق على سليمان فرنجية”

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