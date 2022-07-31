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معلومات الـOTV: اجتماع ثلاثي يضم الرئيس عون وميقاتي وبري غدا في القصر الجمهوري
محلي
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الأحد 31 تموز 2022
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعاه خلاله الى عقد اجتماع ثلاثي يضمهما ورئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري للبحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحرية، بحسب معلومات الـOTV.

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