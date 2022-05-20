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معلومات الـOTV: مجلس الوزراء وافق على تأمين مساهمة مالية لدفع اجور العاملين في اهراءات مرفأ بيروت
محلي
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الجمعة 20 أيار 2022
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معلومات الـOTV: مجلس الوزراء وافق على تأمين مساهمة مالية لدفع اجور العاملين في اهراءات مرفأ بيروت

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