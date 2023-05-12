معلومات النهار: زيارة البخاري لم تعزز حظوظ فرنجية

اعتبرت صحيفة النهار ان “مناخات غموض تصاعدي اتغلف مصير ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي وان كان لبى دعوة السفير السعودي امس الى دارة الاخير في اليرزة فان أجواء الملاطفة الدافئة بينهما لا تعني ما سعى الفريق الداعم لفرنجية الى تعميمه من ان فرصة اقترابه من بعبدا قد زادت. وقد علم ان ما سمعه فرنجية من السفير هو نفسه ما سمعه سائر الافرقاء الاخرون لجهة ان بلاده ليس لديها أي مشكلة مع احد فلا تأييد لاحد ولا فيتو على احد، وتاليا على اللبنانيين ان يختاروا رئيسهم ويتحملوا مسؤولية قرارهم وهي خلاصة تعيد المعركة الى الداخل.
ونقلت معلومات ان لقاء السفير السعودي وفرنجية لم يغير في موقف المملكة ازاء ما اعلنته لجهة الاستحقاق الرئاسي اللبناني، فالموقف الذي ابلغه بخاري الى المعنيين في 3 ايار ما زال على حاله، ولن يتبدل بين ليلة وضحاها، هي على حياد ولا فيتو على اي مرشح ، من هنا يمكن للسفير ان يستقبل فرنجية تماما كما اي مرشح آخر، ولا داعي للاستثمار في الزيارة اكثر مما تحتمل.
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