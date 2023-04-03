“معوض لا يزال مرشحنا”… جعجع: لن يصل أي رئيس من الممانعة إلى بعبدا

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “مَن يهدف إلى تطيير الانتخابات البلدية هم أحزب “الممانعة” و”الوطني الحر” وهذا واضح جداً من التصرفات والجلسات المغلقة.”
وقال في حديث لـ”لبنان الحر”: “من يريد تمويل الانتخابات باقتراح قانون وإقرار قانون يُعرف أنه لا يريد الانتخابات لأن لا جلسات تشريعية بفعل غياب الرئيس.”
وأضاف جعجع: “للخائفين على الصرف نقول كما تسحبون للدواء وغيره تستيطعون السحب للانتخابات البلدية”، مردفا: “يصرفون ملايين الدولارات من المليار و100 مليون دولار من حقوق السحب لكل القطاعات وبالتالي يمكنهم سحب مبلغ للانتخابات البلدية وبالتالي لا تتعطّل بأي ظرف.”
وشدد جعجع على أنه “لن يصل أي رئيس من الممانعة إلى قصر بعبدا لأن وصوله تمديد 6 سنوات للأزمة الحالية ونضع كل الجهود في هذا الملف.”
ورأى أن “محور الممانعة أوصل الأوضاع الى ما نحن فيه فهل نسمح له بإيصال رئيس جديد وكأنهم يتصرفون مثل أيام المدرسة ويريدون أن ” يدوبلوا” برئيس جديد.”
وأكد جعجع أن “ميشال معوض لا يزال مرشحنا حتى اللحظة وصار الوقت للممانعة أن تجلس في البيت لأنها لا تزال مُصرّة على كل استراتيجيتها وسياستها بكل ما أوصلنا إليه اليوم باعتبار أنه بإمكانه أن “يُدَوبل” ويأتي برئيسه من جديد و”مستكلبين” على السلطة.”
وعن تحالف “القوات” و”الوطني الحر”، قال جعجع: “هناك حزب من الحزبين لا طائفة له ورأينا ممارسته وتحالفاته وفساد وزرائه وفخور بكل هذا وبالتالي على ماذا نتفق معه؟ ومقولة الاتفاق لا أساس لها إطلاقاً.”
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا