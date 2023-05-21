معوض: ما حصل في صيدا يتناقض مع تاريخ المدينة وقيمها الحقيقية

استنكر النائب في البرلمان اللبناني ميشال معوض ما حصل اليوم عند شاطئ صيدا من خلال فرض قوانين صارمة على مرتادي الشاطئ.
وعبر حسابه على تويتر كتب:” ما حصل على شاطئ صيدا من اعتداء على الشابة ميسا حنوني وطردها من شاطئ عام بذريعة أنّ وجودها بلباس البحر “يتنافى مع قيم المدينة” أمر مستنكر إذ يشكل تعديا صارخا على الحريات المصانة في الدستور، كما ويتناقض مع تاريخ المدينة وقيمها الحقيقية. احترام الحرية الشخصية لجميع اللبنانيين ضمن القانون هو اهم ميزة للبنان ويجب أن نحافظ عليها. أطالب السلطات المحلية والقوى الأمنية باتخاذ اجراءات صارمة لمنع تكرار هذه الممارسات، وتسليم المعتدين الى القضاء المختصّ.”
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