معوقات تؤخر عودة لودريان في تموز ولا مؤشرات حلحلة ( النهار)

كتبت النهار:
أكد مصدر ديبلوماسي ان الاشارات الداخلية والخارجية تفيد بان شهري تموز وآب لن يوفرا الحل للشغور الرئاسي، وسيطول الانتظار بضعة اشهر اخرى في حال عدم التوافق داخليا من خلال ضغط خارجي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتعترض مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – إيف #لودريانبعض العوائق التي لا تسهل مهمته فيما الدول الخمس ضمن المجموعة الخماسية غير مستعدة للدخول في بحث عن تسوية جديدة تطيح اتفاق الطائف.والسؤال المزدوج المطروح حاليا وفق المصدر عند الجهات الديبلوماسية المتابعة للملف اللبناني هو: هل يجب الضغط من اجل انتخاب رئيس جديد يقود الى حوار وطني؟ ام ان الحوار الداخلي سيقود الى انتخاب رئيس؟ويشير المصدر الى ان جولة لودريان الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على الاطراف اللبنانية السياسية والدينية والعسكرية كان يمكنها ان تعطي جرعة امل واحداث خرق ما في الانسداد الرئاسي، لكنها ادت الى فضح المستور فظهرت التباينات العميقة بين اللاعبين على الساحة الداخلية، واستمرار هذا التحدي يمكن ان يهدد الوضع الامني.ويلاحظ ان التواصل الداخلي مقطوع بين اللاعبين على الملعب السياسي، فكل فريق متمسك بمواقفه حتى التشدد وحظوظ قيام حوار للتوافق على مرشح ل#رئاسة الجمهورية لا يشكل استفزازا وتحديا…
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