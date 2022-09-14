مع “بيروت إنشورنس غروب”: اختر البوليصة الأنسب لك￼

في ظل الظروف الراهنة ومع انتشار القلق وعدم اليقين بما قد يحمله الغد من مفاجآت، لا بد من إعادة تثبيت الثقة للناس من خلال مساعدتهم على مواجهة المخاطر التي قد تطرق أبوابهم. من هنا قرّرت شركة “بيروت إنشورنس غروب”، أن تكون وسيط التأمين بين أي شركة تأمين والعميل، وحثّه على اختيار يتيح أفضل برنامج للحماية وفق متطلّباته وشروطه الخاصة وضمن أعلى معايير الشفافية والدقة والحماية الشاملة.
وتقوم شركة “بيروت إنشورنس غروب”، بتقديم بوليصة التأمين الأنسب في ما يخص التأمين على المركبات، الممتلكات، الحياة ، الصحة، برامج التعليم ، التأمين ضد الحريق، الصواعق، أو الإنفجار، والأخطار الطبيعية كالزلازل والعواصف والحوادث الشخصية وغيرها.
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01902366
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