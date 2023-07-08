مغنية فرنسية تدعو لقتل ماكرون والنيابة تحقق

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقًا بحق المغنية أيزيا هيجلان بتهمة “التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة” بعدما تحدثت الفنانة في حفلة عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون.
وخلال حفلتها مساء الخميس في بوليو سور مير، بإطار مهرجان في جنوب فرنسا، تخيلت الفنانة على المسرح مشهدا يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله.
وقالت: “أنا أعرفه (…) أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيتي على ارتفاع عشرين مترا عن الأرض (…) وأن يحضر الجميع بعصي هائلة رؤوسها مزودة بمسامير”.
وتابعت المغنية ابنة المغني جاك هيجلان بحسب تسجيل فيديو منشور على الموقع الالكتروني وحساب تيك توك للمجلة الثقافية “إين-آوت كوت دازور”: “هناك ننزله لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يصبح فوقنا تماما سيكون لدينا جميعا عصيا نحتفل (…) ونطرحه أرضا لكن بلطف”.
وأضافت بسخرية: “أرى من الآن عنوان (صحيفة) نيس-ماتان غدا: “إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون”، كما ذكرت الصحيفة المحلية التي تحدثت عن الحفلة في عددها صباح السبت وتحدثت عن محاولة فاشلة للدرك لاستجوابها في نهاية العرض.
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