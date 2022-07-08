مفاجأة… نادين نجيم وقصي خولي معًا في رمضان 2023

حسمت الممثلة نادين نسيب نجيم أمر عودتها مع الممثل قصي خولي في رمضان ٢٠٢٣ وذلك في مسلسل جديد من إنتاج صبّاح أخوان.
وعبّرت نادين عن سعادتها بالإجتماع مجددًا مع قصي خولي وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: “سعيدة جداً بمشاركتي مع قصي خولي صديقي واخي وزميلي الذي أفتخر فيه وبعرف انه رح يكون مسلسل بروح جديدة وثنائية مميزة على الرغم انه مش جديدة بس رح تكون غريبة ومتجددة بفكرتها وبتوجّع للعضم. انشاالله بالتوفيق. ورح نعمل كل جهدنا حتى نفاجئكم بشي حلو متل كل سنة”.
بدوره ردّ قصي خولي على تغريدة نادين وقال: “نادين بكبر فيك وبشراكتك يا حبيبتي وانشالله منقدر نقدّم شيء جديد ومختلف ومهم السنة برمضان الله ولي التوفيق كل الحب”.
وكانت نادين وقصي قد حققا نجاحات كبيرة مع بعضهما أولا بمسلسل “خمسة ونص” في رمضان عام ٢٠١٩، ثم في مسلسل “عشرين عشرين” في رمضان ٢٠٢١ .
وقد غابت ثنائية نادين وقصي في رمضان ٢٠٢٢ على ان يعودا مع بعضهما في رمضان القادم.
المصدر: بصراحة
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