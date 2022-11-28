موقع البرامج
نشرات الأخبار
مفاعيل الدولار الجمركي: ارتفاع الأسعار بين 20 و50 بالمئة! (الديار)
محلي
|
الإثنين 28 تشرين الثاني 2022
Post Views: 351

على وقع الفراغ المتسلل الى كل المؤسسات ما يؤدي الى شلها، انطلاقاً من رئاسة الجمهورية، مروراً بحكومة تصريف الاعمال، وصولاً الى مجلس نيابي غير قادر على التشريع ما دام هو هيئة انتخابية، يتوقع ان تشهد البلاد موجة غلاء كبيرة مع بدء مفاعيل الدولار الجمركي على اساس سعر صرف 15 الفا. وترجح مصادر مطلعة لـ”الديار”، ان يتراوح ارتفاع الاسعار حسب السلع بين 20 و50 ٪، وان يشمل كل السلع دون استثناء بغياب الرقابة الفعلية وجشع التجار.

واذ اكدت مصادر وزارية لـ”الديار” ان الوزارات المعنية ستمارس اقصى درجات الرقابة لجهة حصر رفع الاسعار بالبضائع المستوردة التي يُصنع مثيل لها في لبنان، وبتلك التي تندرج في اطار “الترف والرفاهية”، يبدو محسومًا انه لا يمكن الركون عند هذه التطمينات، نظراً لان التجارب في هذا السياق لم تكن يوما مشجعة.

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من أزمة الدولار
هل ينهار قطاع الاتصالات فجأة؟
محلي
|
الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022
ما جديد منصة “صيرفة” اليوم؟
محلي
|
الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022
أسعار جديدة للمحروقات… كيف اصبحت؟
محلي
|
الثلاثاء 29 تشرين الثاني 2022
اضراب القضاة مستمر… لهذه الاسباب!
محلي
|
الإثنين 28 تشرين الثاني 2022
مدربو “اللبنانية” بلا رواتب
محلي
|
الإثنين 28 تشرين الثاني 2022
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com