مقتل جنديين عراقيين بهجوم في كركوك

قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتهما في محافظة كركوك في شمال العراق، كما أفاد مصدران أمنيان اليوم وكالة “فرانس برس”، محملين المسؤولية في ذلك لتنظيم “داعش”.
ووقع الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة بعد، ليل الأربعاء في قرية السحل التابعة لقضاء الدبس في كركوك.
وقال مصدر أمني في المحافظة فضّل عدم الكشف عن هويته، إن “عناصر” من تنظيم داعش “فجروا عبوتين ناسفتين استهدفتا عربتي همر” عسكريتين، قبل أن يطلقوا النار من “أسلحة رشاشة”، وأن عسكريين قتلا جراء هذا الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.
وأكّد مصدر أمني آخر الهجوم والحصيلة.
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