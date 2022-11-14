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مقتل شخص وإصابة 10 في هجوم صاروخي قرب أربيل في العراق
إقليمي/دولي
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الإثنين 14 تشرين الثاني 2022
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نقلت وكالة “رويترز” عن  رئيس بلدية مدينة كويا في إقليم كردستان العراق شبه المستقل طارق الحيدري، إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب عشرة آخرون، اليوم ، بعد أن أصابت صواريخ مقر الحزب الكردي الإيراني في كويا، بالقرب من أربيل عاصمة الإقليم.

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