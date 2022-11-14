مقتل شخص وإصابة 10 في هجوم صاروخي قرب أربيل في العراق

نقلت وكالة “رويترز” عن رئيس بلدية مدينة كويا في إقليم كردستان العراق شبه المستقل طارق الحيدري، إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب عشرة آخرون، اليوم ، بعد أن أصابت صواريخ مقر الحزب الكردي الإيراني في كويا، بالقرب من أربيل عاصمة الإقليم.
نقلت وكالة “رويترز” عن رئيس بلدية مدينة كويا في إقليم كردستان العراق شبه المستقل طارق الحيدري، إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب عشرة آخرون، اليوم ، بعد أن أصابت صواريخ مقر الحزب الكردي الإيراني في كويا، بالقرب من أربيل عاصمة الإقليم.
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