مقتل 3 أشخاص خلال توجّههم إلى وسط بيروت للمشاركة في اعتصام داعم لغزة

قتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين في حادث سير مروع على أوتوستراد جونية – ضبية بين سيارة رباعية الدفع وباص نقل ركاب كان متوجهاً من بلدة بطرماز قضاء الضنية الى ساحة الشهداء في بيروت للمشاركة في تظاهرة دعماً لاهل غزة.
وقد تم نقل الجرحى الى مستشفى سيدة لبنان وعلم ان احدى الجرحى هي زوجة القتيل احمد قرة والتي قد نقلت الى مستشفى هارون لتلقي العلاج ووصفت حالتها بالمستقرة.
الكسار ينعيهم: وتوجه عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى كفاح الكسار ببيان إلى “أرواح شهداء نصرة غزة وفلسطين والأقصى، أحمد حسين قرة، مصطفى علي حسان وعلي جلال الزاخوري الذين قضوا صباح اليوم بينما كانوا متوجهين إلى وسط بيروت للمشاركة في اعتصام لدعم غزة”.
وقال: “نعزي أنفسنا ونعزي أهلنا في الضنية وكل الأمة الإسلامية بهؤلاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم فداء لغزة ولأجل القضية الفلسطينية، ونحسبهم عند الله شهداء بإذن تعالى”.
وختم: “هنيئا لكم هذه الشهادة التي جعلتكم تنضمون إلى قوافل شهداء الأقصى وغزة، ونسأل الله تعالى أن يخفف عن أهلكم هذا المصاب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كما نسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.
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