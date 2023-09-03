مقتل 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين جراء السيول في الجزائر

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر مصرع 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين في ولايتي تلمسان والبيض، جراء ارتفاع منسوب مياه الوديان بعد أمطار غزيرة هطلت في المنطقة، وفق وكالة “روسيا اليوم”.
وأوضح بيان للحماية المدنية اليوم الأحد، أن الأمر يتعلق بـ4 أشخاص، رجلان وامرأتان، تم انتشالهم من سيارة جرفتها مياه أمطار واد الدالية ببلدية باب العسة بولاية تلمسان أقصى الغرب.
كما تم انتشال 3 جثث، امرأتين ورجل، جرفتهم المياه بواديي الدفلى وبن جراد، في ولاية البيض، بالجنوب الغربي للجزائر، فيما فقد شخصان آخران، وجاري البحث عنهما.
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أصدرت تنبيها خاصا في اليومين الماضيين، يفيد بتساقط أمطار رعدية على المناطق الغربية للبلاد، متوقعة تجاوز كمياتها 40 مليمترا.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا