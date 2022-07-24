مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الأحد 24 تموز 2022

في انتظار عودة آموس هوكشتاين مساء الأحد المقبل الى لبنان، حَبْسُ أنفاسٍ سياسي قبل أن يكون نفطياً، لما لملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من انعكاسات مرتقبة على الاستحقاقات اللبنانية الداهمة، على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية وحتى العسكرية والأمنية، وصولاً إلى السياسية، على المستويين الرئاسي والحكومي.
وفي غضون ذلك، رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي سقف التصعيد اليوم الى الحد الأقصى، على خلفية قضية المطران موسى الحاج، وبلغ به الأمر حدَّ وصف ما جرى بالإهانة للبطريركية المارونية وله شخصياً.
وفي وقت يرصد المتابعون ما ستحمله الساعات والايام المقبلة على صعيد معالجة التوتر الذي نجم عن هذه القضية، توقّف كثيرون أمام الاستعداد الدائم لأحزاب معروفة للاستغلال والاستثمار السياسيَين، حيث غطَّت شعارات “يا بطركنا يا عظيم خلّي عينك عالحكيم” و”إرهابي إرهابي حزب الله ارهابي” التي رفعها مناصرو القوات اللبنانية في الديمان اليوم، على مضمون الكلام الذي أدلى به رأس الكنيسة المارونية، حيث لفت في العظة إلى أن أول المتصلين به لرفض ما جرى كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
فأين المصلحة التي تحققها القوات اللبنانية لبكركي وعموم المسيحيين، من خلال تحويل ساحة المقر البطريركي الصيفي إلى منبر لوصف شريحة لبنانية كبيرة جداً، تمثل الغالبية العظمى من مكوِّن طائفي ومذهبي أساسي، كما أكدت الانتخابات الاخيرة، إلى متهم بالإرهاب؟ سألت أوساط سياسية عبر ال او.تي.في. لتضيف: في كل الأحوال، هل يُصَحَح الخطأ بخطأ اكبر؟ أم بتصحيح الخطأ الأساسي، ومنع الأخطاء الإضافية؟
وبعيداً من السياسة، خسارة مشرفة للمنتخب الوطني اللبناني في كرة السلة أمام المنتخب الاسترالي، علّق عليه الرئيس عون بالقول: يا شباب منتخب لبنان، رغم خسارة المركز الأول فإنكم حققتم ما اعتبره الكثيرون حلماً، وأثبتم أن لا مستحيل امام ارادة الانسان. واضاف الرئيس عون: يكفيكم فخراً انكم اوصلتم رسالة الى العالم بانكم من وطن لم ولن يستسلم… لقد خفقت لكم قلوب اللبنانيين، والعرب جميعاً، وسيبقى شموخُكم من شموخ الأرز الذي تمثلون.
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