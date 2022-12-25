مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الأحد 25 كانون الأول 2022

ولد المسيح. هللويا.
حقيقة تاريخية وروحية، اين منها معظم مسؤولي لبنان، الذين يُحيون شكلا ميلاد المخلص، لكنهم يتصرفون مضمونا بما يخالف كل حياته وتعاليمه للبشرية جمعاء.
يحتفلون بميلاد المحبة، وهم ارباب الكره والحقد.
يحتفون بميلاد الحقيقة، وهم اركان الكذب وابناء الشائعات.
يبتهجون بميلاد الخير، وهم اشرار.
يفرحون بميلاد الحق، وهم اعداء العدل ومعرقلو العدالة وناهبو الدولة وسارقو اموال الناس…
غير ان هجاء بعض المسؤولين لم يعد كافيا اليوم. وهو اصلا لم يكن نافعا في اي يوم، خاصة اذا قام على التعميم.
فصحيح ان هؤلاء يتحملون مسؤولية كبرى، غير انهم ليسوا وحيدين.
لم يكونوا وحيدين في الحرب، ولم يكونوا وحيدين على مدى العقود الثلاثة الماضية، وليسوا وحيدين اليوم.
فاستمرارية كل مسؤول سيء كانت مستحيلة، لولا استمرارية الازلام والاتباع والناخبين لهم على اساس المصلحة الخاصة لا العامة، فضلا عن الغطاء الخارجي المتنقل بين زمن وزمن. فعسى ان تعكس ولادة المخلص هذا العام بعضا من حياته وتعاليمه في قلوب هؤلاء وعقولهم، كي يبدأ التغيير المنشود، الذي يئسنا جميعا من امكانية تحقيقه على يد البشر.
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