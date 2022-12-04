مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الأحد 4 كانون الأول 2022

قُضي الامر.
لا نصاب لجلسة مجلس الوزراء غدا، بعد البيان الصادر عن تسعة وزراء يشكلون الثلث الضامن للدستور والميثاق في حكومة نجيب ميقاتي، وهم: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين.
وكان الرئيس العماد ميشال عون دعا الوزراء الى اتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الاعمال، لأن أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ والثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور.
وفي بيان لمكتبه الاعلامي،
اشار الرئيس عون الى ان رئيس حكومة تصريف الأعمال كشف مرّة جديدة، من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة غداً الاثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كُلف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية.
واعتبر الرئيس عون ان التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها، لا يبرّر له خطوتَه التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد.
وفيما فند الوزراء التسعة في بيان الاسباب التي دفعتهم الى اتخاذ قرار مقاطعة الجلسة، مع اشارة واضحة الى عدم وجود اي امر طارئ وضروري لا يمكن أن يعالج من دون مجلس وزراء، اوردت اوساط سياسية عبر ال او.تي.في. الملاحظات الآتية على تطورات الساعات الاخيرة:
اولا، لا ينبغي ان يُنظر الى ما جرى كانتصار لأحد على احد، فالمطلوب اليوم ابعد بكثير من تسجيل النقاط المتبادل، في وقت تستمر الازمة وتتعقد، وتزداد معها معاناة الناس غير المكترثين للمناكفات السياسية التي ليس لها عند البعض اي حدود.
ثانيا، ان عدم انعقاد مجلس الوزراء لم يكن يوما هدفا بحد ذاته، فالهدف في الاساس هو حماية الدستور وحفظ الميثاق، وما جرى يؤكد للمرة الالف ان المتهمين يوميا برفض وثيقة الوفاق الوطني هم اشد الحريصين على تطبيقها، فيما زاعمو الدفاع عنها هم اكثر من يطعنُها بالممارسات الخارجة على نصها وروحها.
ثالثا، المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى، استعادة المؤسسات من الفراغ، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بناء على المعايير التمثيلية المعروفة، فضلا عن التفاهم على برنامج اولويات للمرحلة المقبلة، بما يمهد لتشكيل حكومة تعمل بفاعلية لانتشال الوطن من الغرق.
اما ما تبقى، فلا يعدو كونه استكمالا للنكد السياسي الذي عطّل المشاريع وخرّب البلد، واستمرارا لمحاولات العزل السياسي، التي لن يكون مصيرها ومصير اصحابها الا الفشل تلو الفشل، ختمت الاوساط السياسية عبر ال او.تي.في.
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