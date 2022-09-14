مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الأربعاء 14 أيول 2022

وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، لم يكتمل النصاب، فلم تعقد جلسة مناقشة الموازنة، التي أصرَّ على موعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، على رغم مصادفتها مع المناسبة الوطنية الأليمة والكبيرة.
لم يكتمل النصاب، بفعل موقف غالبية الكتل والنواب المسيحيين في مجلس 2022. وإذا كانت مزايدات حزب القوات اللبنانية مفضوحة، بعدما صمتت مع الكتائب وآخرين منذ عام 2005، وفي عزِّ التحالف مع تيار المستقبل، عن المطالبة بالتعطيل يوم 14 أيلول، أسوة بيوم 14 شباط، ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، فالبارز في الساعات الأخيرة كان موقف التيار الوطني الحر، حيث تمنى تكتل لبنان القوي أمس على الرئيس نبيه بري الموافقة على الدعوات التي اطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً لبدئها تزامناً مع ذكرى 14 ايلول، معرباً عن تضامنه بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن.
وفي وقت عاود حزبا القوات والكتائب صراعهما التقليدي على احتكار الذكرى، من دون أن تنفع تمثيليات الوفود المتبادلة في إخفاء حقائق الخلاف، يعاود المجلس النيابي اعتباراً من العاشرة والنصف من صباح الغد النقاش في مشروع موازنة 2022.
واليوم، علمت الـOTV ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتمع مع اللجنة التقنية التي اطلعت الفريق الذي يتولى التنسيق مع الوسيط الاميركي هوكشتاين على الخريطة التي اعدها الجيش بعد الاحداثيات التي كان هوكشتاين ارسلها قبل يومين .
وعلم ان الجانب اللبناني ينتظر المراسلة الرسمية التي سيرسلها هوكشتاين والمتضمنة الصيغة المقترحة كي يبنى على الشيء مقتضاه . الى ذلك أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من اطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الامر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة التي يرزح تحتها منذ سنوات. وكشف الرئيس عون ان الاتصالات لانجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً حقق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وان ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد في سياق آخر، ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الاولى منه قبل نهاية الشهر الحالي. وتمنى الرئيس عون على من سيخلفه في السدة الرئاسية، ان يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.
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