مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الاثنين 4 آب 2025

ضحايا وشهداء صاروا في دنيا الحق، أهالي موجوعون، وسياسيون يكذبون.
إنها صورة 4 آب 2025، الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، التي حلَّت بلا حقيقة ولا عدالة، بل بوعود مكررة، وشعارات مستعادة، ومن دون أن يفهم أحد لماذا يستمر تعطيل التحقيق، ويتواصل العجز عن كشف الحقائق، في ظل سلطة جديدة كاملة، تحظى بدعم اقليمي ودولي غير مسبوق في تاريخ لبنان.
اما صورة 5 آب، فتتأرجح بين المنطق التسووي المرجَّح، وذهنية التصعيد التي يسعى بعض الافرقاء السياسيين الى بلورتها في جلسة مجلس الوزراء المنتظرة غداً للبحث في بند حصرية السلاح، فيما برز في الساعات الاخيرة طرح قد يشكل مخرجاً للجميع، يقوم على احالة الملف كاملاً على المجلس الاعلى للدفاع.
فماذا سيكون في هذه الحالة موقف بعض مكونات الحكومة التي طالبت في السابق بأن يكون مجلس الوزراء صاحب القرار بوصفه السلطة الاجرائية في البلاد؟
وهل سيتعامل الفريق المقابل بمرونة مع هذا الطرح في محاولة لسحب فتيل التصعيد؟
الابرز اليوم في هذا الاطار ما صدر عن النائب علي فياض اثر لقاء وفد من نواب حزب الله بالرئيس العماد ميشال عون في منزله في الرابية، حيث اكد انفتاح حزب الله على المعالجة من ضمن القرار 1701 والالتزام بوقف اطلاق النار، لكن مشدداً على ان الاصل في الموضوع هو الالتزام الصارم بتراتبية الاجراءات التي تحدّث عنها البيان الوزاري وخطاب القسم والورقة اللبنانية التي قُدمت الى الوسيط الاميركي، اي ان تكون الخطوة الاولى التزام اسرائيل بالانسحاب وايقاف الاعمال العدائية واطلاق الاسرى، اذ لا يمكن قبلها البحث بأي شيء آخر وهذا هو الموقف اللبناني الطبيعي، فحزب الله تابع فياض، التزم بالقرار 1701 وبالاجراءات التنفيذية لكنّ ما يُعرض الآن عملياً هو مطالبة لبنان باتفاق من طرف واحد، وبما يتجاوز اتفاق وقف النار، بينما الطرف الآخر يتصرف كأنه غير معني بتاتاً بأي اتفاق، حيث لا التزام ولا ضمانات لا بالانسحاب ولا بوقف الاعتداءات.
اشارة الى ان وفد حزب الله يزور غداً المقر العام للتيار الوطني الحر للقاء النائب جبران باسيل.
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