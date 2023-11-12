مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الاحد 12 تشرين الثاني 2023

بين القمة العربية-الاسلامية الاستثنائية التي استضافتها الرياض، والتي قررت بلورة تحرك دولي بقيادة السعودية لوقف العدوان على غزة، مع تأكيد حصرية تمثيل الشعب الفلسطيني بمنظمة التحرير، وبين اعلان السيد حسن نصرالله ادخال اسلحة جديدة الى المعركة ابرزها المسيرات الهجومية الانقضاضية وصواريخ البركان، مع العودة الى الكاتيوشا، كل المؤشرات تدل الى ان الحرب طويلة، في وقت اكد بنيامين نتنياهو ليلا ان الحرب مستمرة حتى الغاء حماس، معتبرا انه لن يقبل بتفويض الامن في غزة من جديد، لأن التجرية علمته ان الارهاب يعود وينمو حين تتخلى اسرائيل عن دورها في هذا المجال، على حد تعبيره، علما ان الاوساط العسكرية الاسرائيلية اكدت ان شمال القطاع بات خارج سيطرة حماس بشكل نهائي، فيما يشتد الطوق على مدينة غزة، مع بدء التغلغل المعادي اليها، وفق ما يروج له العدو.
اما على الصعيد السياسي المحلي، فمصير قيادة الجيش عنوان المرحلة، حيث حدد رئيس التيار الوطني الحر اليوم موقفه بشكل صريح، علما انه يستقبل غدا في البترون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط في لقاء يناقش ملفات الساعة الداخلية وتلك المتصلة بالحرب الدائرة في فلسطين.
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