مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الاحد 29 تشرين الاول 2023

لم تحجب التظاهرات الضخمة في عدد كبير من العواصم والمدن، فضلا عن تصريحات عدد من كبار المسؤولين الامميين، الضوء الاخضر الممنوح اقليميا ودوليا لاسرائيل كي تمضي في عمليتها البرية، التي تجاوزت حدود الرد على احداث 7 تشرين الاول حتى باتت بمثابة الابادة الجماعية لشعب محاصر في بقعة صغيرة منذ عام 2006، في وقت تطور العنف في الساعات الاخيرة بشكل غير مسبوق، وسط كلام عن استخدام العدو لأسلحة اميركية نوعية جديدة، في اطار المعونة الاضافية التي خصصها الرئيس الاميركي للكيان العبري.
وفيما لم يُعرف بعد الصدى الفعلي لاعلان “يحيى السنوار” استعداد حماس لمبادلة جميع الاسرى لديها بجميع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ظلت العيون شاخصة في اتجاه جنوب لبنان، الذي يشكل المؤشر الاول الى احتمال توسيع الجبهات، حيث واصلت المقاومة ردودها الدقيقة على الاعتداءات المتكررة، بالتنسيق مع الجيش، ووسط التفاف شعبي وسياسي كبير.
والحدث الابرز هذا المساء على الجبهة الجنوبية، اندلاع النيران في مستوطنة كريات شمونة، والمعلومات الواردة عن تسلل انطلاقا من لبنان.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا