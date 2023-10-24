مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الثلاثاء 24 تشرين الاول 2023

فيما تشتعل النيران في غزّة على وقع التردد الاسرائيلي الواضح في الاجتياح البري، يتواصل تساقط الشهداء اللبنانيين على الحدود الجنوبية في اطار رد المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية.
اما داخليا، فتحضيرات لاحتمال اتساع نطاق الحرب على المستويات الصحية والتربوية والاجتماعية، على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.
وعلى المستوى السياسي، خرقت حركة رئيس التيار الوطني الحر الجمود، من خلال اتصاله امس بالامين العام لحزب الله، بعد زيارتين لكل من نجيب ميقاتي ووليد جنبلاط، الذي تحدث اليوم للأوتيفي عن مضمون الزيارة، وعن رؤيته للتطورات الراهنة.
واليوم، زار النائب جبران باسيل عين التينة، حيث تناول البحث سبل حماية لبنان من اللهيب المتصاعد في المنطقة وعلى الحدود، في اطار من الشعور بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة جداً من تاريخ لبنان، كما اكدت اوساطه.
العنوان نفسه يقود رئيس التيار عصر الغد الى بنشعي للقاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بعد زيارتين لكل من كتلة الاعتدال والنائب فيصل كرامي وكتلة الوفاق.
وفي هذا السياق، دعا تكتل لبنان القوي اليوم الى بلورة موقف وطني في ضوء الجولة التشاورية التي يقوم بها باسيل على القيادات السياسية. واعتبر التكتل انّ حق الفلسطينيين بالمقاومة في أرضهم مقدس وأن حق اللبنانيين في حماية أمنهم وإستقرارهم مقدس أيضاً، لكن في المقابل رفض التكتل أي عمل من شأنه إستدراج الحرب الى لبنان، مؤكداً ضرورة رفض ومنع إستخدام أرض لبنان كمنطلق لعمليات ضد إسرائيل والتقيّد بدعم المقاومة في حال إعتدت إسرائيل علينا.
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