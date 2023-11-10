مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

أحد عشر ألفاً وسبعمئة وثمانية شهداء، بينهم أربعة آلاف وخمسمئة وستة أطفال، وثلاثة آلاف وسبعٌ وعشرون امرأة، وستمئة وثمانيةٌ وستون مسناً، اضافة الى اكثر من سبعةٍ وعشرين الفاً من المصابين.
انها حصيلة شهر وثلاثة ايام من الإجرام الإسرائيلي في غزة، بغطاء من دول معروفة، ووسط عجز اقليمي ودولي كامل عن ايجاد المخارج، بدليل التناقض الاميركي-الاسرائيلي في الساعات الاخيرة حول مصير الهدنة الانسانية.
وفي انتظار القمة التي تستضيفها الرياض غداً بمشاركة الرئيسين الايراني ابراهيم رئيسي والسوري بشار الاسد، لا يبدو أن طريق الحل مفتوح، كما أوحى البعض في الساعات الاخيرة، علماً أن الحل الفعلي، لا يكون فقط بوقف إطلاق النار، بل بإطلاق الحل السياسي الجدي للقضية الفلسطينية، منعاً لتكرار المأساة.
اما لبنانياً، وعشية الإطلالة الثانية للسيد حسن نصرالله، التوتر متواصل على طول الحدود الجنوبية، بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، التي تقابلها المقاومة بردود دقيقة، تحقق اصابات مباشرة، مقدمة في سبيل ذلك الشهيد تلو الشهيد، فداء عن الوطن، وحماية له من اي اعتداء محتمل، يحول دونَه حتى الآن توازنُ الردع القائم منذ عام 2006.
وفي الداخل، يتواصل الانقسام حول الملفات السياسية، ويستمر الشغور الرئاسي والشلل التشريعي والتنفيذي، ويدق الخطر ابوابَ قيادة الجيش، حيث يصرُّ البعض على الكيدية السياسية، فيما الحلول القانونية متوافرة، بدءاً باستلام الاعلى رتبة، ووصولاً الى تعيين قائد ومجلس عسكري جديدين، بتوقيع جميع الوزراء، تحصيناً للقرار في ظل الوضعية الملتبسة لحكومة تصريف الاعمال.
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