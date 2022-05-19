مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الخميس 19 أيار 2022

بونسوار حكيم.كيفك، انشالله منيح؟
عم نحكيك من الطابق 22 فوق الارض، ويمكن نطلع كم طابق بعد. عم تسمعنا عندك بال18؟ وبكل الاحوال، اذا مش قادر تسمعنا، دوّر الOTV وتابعنا السبت الجايي، الساعة 5 بعد الظهر. محضرينلك مفاجأة.
مفاجأة من شعب كامل يمكن كان فكرك تلغيه، بس طلعلك ب15 ايار من تحت 17 ارض، وقلك: كنا، وبقينا هون.
كنا اول مين قاتل كرمال الدولة بالحرب، وبقينا، على رغم مشاركتك مع الاحتلال بضربنا، بمرحلة الطائف وحربك ضد الجيش اللبناني و13 تشرين.
كنا اول مين ناضل كرمال الحرية والسيادة والاستقلال، بوقت كان بالك تزيد حصتك بحكومات عهد الاحتلال بين ال90 وال94، وبقينا ورجعنالك بعد 15 سنة منفى، تيار على مساحة لبنان وبلدان الانتشار.
كنا اول مين طالب بتصحيح التوازن الوطني، واحترام المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بوقت كان ابرز انجازاتك بهالمجال اسقاط اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي.. وبقينا عنوان للوحدة الوطنية والعيش الواحد ولبنان الرسالة، متل ما وصفو البابا القديس يوحنا بولس الثاني.
كنا اول مين اعتبر انو لبنان بلد منهوب مش مكسور، واول مين طالب بالتدقيق الجنائي من التسعينات، واول مين طالب بالتدقيق بحسابات الدولة من ال2010، واول مين اقترح تشكيل محكمة خاصة بالجرائم المالية من ال2013، واول مين قدم عشرات القوانين الاصلاحية، بوقت كنت عم تنفي وجود الارهاب بلبنان والمنطقة، وعم تقدم الطاعة لدول، وبقينا رأس حربة التغيير الفعلي والاصلاح الحقيقي، مش اصلاح الهوبرة والشعارات.
كنا اول مين قدم مشاريع وخطط للكهربا والماي والنفايات وغيرها، بوقت كان كل شغلك للتعطيل، مع انك اعترفت بيوم من الايام انو هالخطط منيحة، وبقينا تنكمل المسيرة ونحقق كل الاحلام.
كنا اول مين نادى باستراتيجية دفاعية بتحافظ على عناصر القوة، وبتحفظ الدولة وسيادتها وثرواتها، بلا تحريض ممكن يهدد السلم الاهلي، بوقت كان بالك تلتحق بالتحالف الرباعي مع حزب الله، وتشارك بالحكومات مع وزراء حزب السلاح متل ما صرت تسميه، وبقينا عم نطالب باستراتيجية دفاعية وبالدولة مش الدويلة.
بكل الاحوال، ومع كل يللي صار وعملتو فينا وبلبنان، كنا وبقينا.
بقينا كرمال لبنان، ومش ضدك.
بقينا، كرمال شعب لبنان، يللي انصار حزبك من ضمنو.
بقينا كرمال كل شهيد وجريح ومصاب، من الجيش والمدنيين ومن كل الاطراف.
بقينا حتى يبقى الأمل، وحتى يبقى لبنان.
اليوم، كلامك ما كان بمحلو. لا الارقام صحيحة، ولا التوصيف. خلص، اعترف بالنتايج، وخللينا كلنا نوقف عد اصوات ونواب، حتى نبلش شغل وعد انجازات. وانت بالذات، وعدت كتير، ورح يطالبوك اللبنانيين بكتير، فليش بعدك عم تضيع وقت؟
وبدل ما يكون كل همك تقول انو القوات 19 بينما التيار 18، وهالارقام طبعا غلط، ليش ما منبلش نقول كلنا سوا انو التيار وحلفاؤه 22، والقوات وحلفاءها 18، يعني التيار والقوات سوا 40، والتيار والقوات باقي اللبنانيين 128 نايب، قادرين سوا يحققوا المعجزات، ويخلصوا لبنان؟
سماع منا… هيدا الانسب بهالمرحلة، لأنو صحيح الشغل كتير، بس الحصاد رح يكون كبير، والفعلة مش ضروري يكونوا قلال.
هيدي رسالتنا لليوم، باسم كل المسيحيين، وكل اللبنانيين، من كل طايفة ودين، وحتى من العلمانيين… واذا ما صرلك تسمعنا او ما خبروك، اكيد رح تنطرنا السبت.
طبعا، هيدا مش كلام الotv… هيدا لسان حال شريحة كبيرة من اللبنانيين، تابعت مؤتمرك الصحافي اليوم، وصرلها سنتين واكتر عايشة بقلب المعاناة، وتعبت من المناكفات، وما بدها الا وحدة وتضامن وايمان، حتى يرجع لبنان.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا