مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الخميس 21 تموز 2022

مساء الأحد 31 تموز الجاري، وبحسب معلومات خاصة بالـ او.تي.في، يعود الى بيروت الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، على ان يعقد محادثات مع المسؤولين اللبنانيين، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المولج دستورياً بالتفاوض، يوم الأول من آب المقبل، الذي يصادف عيد الجيش.
لكن، إذا كان من المبكر، أو المستحيل، التكهُّن بنتائج الزيارة منذ الآن، إلا أنها بالتأكيد أكثر أهمية من كل سابقاتها، بناء على المعطيات الآتية:
المعطى الأول، إعلان الرئيس عون قبل أيام، ومن على شاشة ال او.تي.في. بالذات، عن ايجابيات في ملف الترسيم، حيث قال حرفياً بتاريخ 6 تموز الجاري: أعتقد أن الترسيم “مشي” وقريباً ان شاء الله ننتهي، ولا اعتبر أن انهاءه يحتاج الى مدة طويلة، والحل سيكون لمصلحة لبنان والجميع، والطرفان سيكونان راضيين، لأن العكس، يكون بمثابة وضع اليد. واضاف الرئيس عون يومها: استطيع ان اقول ان المدة المتبقية التي سنتوصل فيها الى حل قصيرة، واعتقد أننا أصبحنا قريبين من التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة، أما الموعد المحدد فلم نصل اليه بعد، لكن تقريباً استطيع القول إن العملية ناجحة، فلو لم تكن الاجواء ايجابية لما كنا نكمل التفاوض، ونحن وضعنا اطاراً للتفاهم الذي نريده وعلى هذا الاساس نواصل البحث مع الآخرين.
المعطى الثاني، بقاء الموقف اللبناني الرسمي على وحدته، أقله في العلن، وعدم خروج مواقف نافرة من الجهات الاساسية المعنية تخرج على التضام المطلوبن، هذا طبعاً اذا وضعنا جانباً حفلة المزايدات الفارغة التي دأبت عليها بعض الأطراف.
المعطى الثالث، المواقف عالية السقف وبالغة الوضوح للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والتي اقترنت بترجمة عملية من خلال ارسال المسيَّرات ورصد ردود الفعل.
المعطى الرابع، الرغبة الدولية الملحة لإنهاء الملف، خصوصاً في ضوء الحاجة الاوروبية الى الغاز بفعل تداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية.
المعطى الخامس، المعلومات المتداولة عبر الاعلام الاسرائيلي، والتي تنقل عن المسؤولين الاسرائيليين الكبار، وعن المحادثات الاميركية- الاسرائيلية بالتحديد، السعي الى اتفاق في وقت سريع.
وأمام ملف الترسيم، تتراجع أولوية سائر الملفات مرحلياً، من دون أن تفقد أهميتها، ويسود حبس الأنفاس.
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