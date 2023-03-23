مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الخميس 23 آذار 2023

تأخير التوقيت الصيفي.
موضوع إشكالي جديد، ينضم إلى عجائب المنظومة اللبنانية، التي لم تَعد تحصى أو تعد، وهو سيشغل الناس بطبيعة الحال عدة أيام، قبل أن ينضم سريعاً إلى ما سبقه من ملفات مفتوحة، وأسئلة بلا جواب.
وبعيداً من بعض المبالغات الرافضة للقرار، او المبررات المؤيدة له، يبقى ان خطوة من هذا النوع، على بساطتها من حيث الشكل، هي من حيث المضمون دليل دامغ إضافي الى تلاشي منطق الدولة، وتحلل المؤسسات، وانعدام صفة رجال الدولة عند كثيرين.
تأخير التوقيت الصيفي. الأساس ليس هنا.
فالأساس، تأخير التوقيت الرئاسي، في ضوء التمترس الواضح خلف مرشح الفرض سليمان فرنجية من جهة، ومرشح التحدي ميشال معوض من جهة أخرى، وإقفال كل طرق بعبدا حتى اللحظة أمام المرشحين الذين يحملون مشروعاً إنقاذياً جدياً، ينفع الناس.
والأساس، تأخير التوقيت التشريعي، والهرب المستمر من إقرار القوانين الضرورية والإصلاحية التي سئمنا تعدادَها، منذ اربع سنوات تقريباً، وهي في الأدراج.
والأساس، تأخير التوقيت الحكومي، بما يناسب نجيب ميقاتي وداعميه، حيث قرر هؤلاء مجتمعين اليوم ان يعقدوا جلسة ضحك جديدة على الناس الإثنين المقبل، يبحثون فيها في الوضعين المالي والمعيشي، وكأن بينهم من يصدق أن اجتماعاً حكومياً مناقضاً للميثاق وخارجاً على الدستور، يضم وزراء من صنف جورج كلاس ونجلا عساكر وجورج بوشكيان وآخرين، قادر على الحل والربط في ملفات من هذا النوع.
والأساس، تأخير التوقيت القضائي. فمسار العدالة في انفجار المرفأ متوقف لأسباب معروفة، والتحقيقات المحلية في ملفات رياض سلامة، لا يحركها الا تحرك القضاء الاوروبي. أما القوات اللبنانية، فتجد متسعاً من الوقت لعراضات نائبها زياد الحواط، الذي يحاول اليوم أن يقنع الرأي العام بأنه يحترم القضاء، فيما فريقه السياسي قدم أمثلة واضحة في السابق على العكس، علماً أن هذا الفرق يحمّل القاضية غادة عون، فقط لأن اسمها غادة عون، مسؤولية الانهيار، ويصدر يومياً الاحكام السياسية المخففة عن جميع المرتكبين الفعليين.
والأساس قبل كل شيء، تأخير التوقيت الشعبي. فأين الناس الذين تحركوا ضد سنتات الواتساب قبل اربع سنوات؟ ولماذا هم صامتون اليوم؟ سؤال كالسؤال عن التوقيت الصيفي، المرفق بتسريب متلفز لنبيه بري ونجيب ميقاتي، سينضم الى الملفات المفتوحة، وسيبقى حتى اشعار آخر، من دون جواب.
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