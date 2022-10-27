مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الخميس 27 تشرين الأول 2022

قبل أن يدخل التاريخ، دخل القلوب.
وبعد أن يخرج من قصر الحجر الأحد المقبل، سيعود إلى قصرٍ من نوع آخر، شيَّده له الناس بمحبتهم، لقاء سبعةٍ وثمانين عاماً من محبته للبنان، عدا الآتي من السنوات والأيام.
أما أحقاد البعض، لا بل عُقَدُهم النفسية من رمزيته الوطنية الكبيرة، التي يترجمونها كلاماً دون المستوى، بألسنة سوئهم، أو عبر وسائل إعلامِهم ومواقع التواصل، فمكانُها ليس إلا في المزابل، خصوصاً في يومٍ تاريخي كالسابع والعشرين من تشرين الاول 2022، الذي توَّج فيه الرئيس العماد ميشال عون ولايتَه الرئاسية التي امتدت لست سنوات، وعهدَه الوطني الذي هو مسيرة حياة، بالتوقيع على رسالة ستَفتح الآفاق أمام اللبنانيين، بعدما سدَّها احتلال العقول قبل الارض، وتَرسُم طريق المستقبل للأجيال القادمة، بعدما كادت ان تمحوها، سرقات مفضوحة، واداء سياسي عفِن، لتضع حداً فاصلاً بين لبنانِهم الهزيل الضعيف المستباح ولبنان ميشال عون السيد الكريم القوي.
فيا أيها اللبنانيات واللبنانيون: اتَّقوا نفاقَهم وشرَّهم، وافتخروا بالجنرال الخارج من بعبدا الأحد، لتفرحوا بعودته الى الرابية، مسطِراً في تاريخ لبنان، تحريرَه من الإرهاب، وتكريسَه للعيش الواحد بين ابنائه عبر تصحيح التمثيل النيابي ومنح المغتربين حق الاقتراع، وضربَه المنظومة الفاسدة بالتدقيق الجنائي واداء القضاة الشرفاء، وفي الطليعة القاضية غادة عون، وصولاً إلى الترسيم.
أيها اللبنانيات واللبنانيون: لا تشمَتوا، بل افتخروا. لا تشتُموا، بل افرحوا. مع الاشارة قبل الدخول في تفاصيل النشرة الى ان الأوتيفي ستنقل المقابلة التي تجريها الزميلة الLBCI مع رئيس الجمهورية مباشرة بعد الاخبار.
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