مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الخميس 8 أيلول 2022

باستثناء المواقف الواضحة والصريحة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي وضع فيها النقاط على الحروف حول مختلف الاتهامات التي تساق هذه الأيام، من دون أن تكون مستندة إلا إلى أحقاد مكشوفة ومخططات لن تمرّ، وفي غايب أي أدلة او حقائق، يمكن القول إن البلاد في حال ركود سياسي على رغم دخولها قبل أسبوع تقريباً المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.
فعلى مستوى الاستحقاق الرئاسي، ومعه استحقاق تأليف الحكومة، لا يزال الصمت سيد الموقف، فيما يبدو أن غالبية المعنيين يسلِّمون بحتمية الفراغ ويعملون على هذا الأساس، ولاسيما من يصرُّون على منع تشكيل حكومة جديدة تتولى الصلاحيات الرئاسية، مقحمين البلاد بفعل ذلك في مرحلة بالغة الخطورة، سِمتُها الأبرز خلاف على شرعية الحكومة، بعدما أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الفراغ لا يملأ الفراغ، وأن الفوضى الدستورية تقابلها فوضى دستورية.
أما على خط الترسيم، فالأكيد أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين يصل غداً إلى لبنان، ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهراً في بعبدا. غير ان معظم ما يتم التداول به من سيناريوهات في الإعلام وعلى ألسنة بعض السياسيين والمحللين الذين يزعمون الإحاطة بالموضوع، لا يمتُّ إلى الحقيقة بصلة، ذلك أن المطلعين على التفاصيل قِلَّة وأنَّهم يتكتمون على الوقائع حرصاً على نجاح المفاوضات، بما يحقق مصلحة لبنان ويحفظ حقوقه كاملة.
وفي غضون ذلك، تتواصل معارك اللبنانيين مع الشؤون الحياتية اليومية، الأهم بالنسبة إليهم من غالبية الاستحقاقات السياسية، وأبرزها هذا الأسبوع أزمة الانترنت والاتصالات، التي شكلت محور متابعة مكثفة اليوم.
اما على الخط القضائي، فبرز اليوم موقف عالي السقف لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قال فيه: مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم 13434 تاريخ 25 ايلول 2004 الذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت، اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا.
وفي هذا الاطار، طرحت مصادر معنية عبر الأوتيفي السؤال التالي: الا يعرقل ما جرى التحقيق بملف انفجار المرفأ أكثر فأكثر؟ ولماذا الاصرار على عدم تشكيل الهيئة العامة، وإلى متى يستمر منطق الصفقات في التعاطي مع ملف من هذا المستوى؟ وأكدت المصادر عينها ان ما جرى تلتمس منه محاولة لذر الرماد في العيون، وكأن هناك من يسعى لحل مؤقت قابليته للحياة غير مؤكدة، فلا يمنح بذلك الأهالي والموقوفين حقهم في العدالة، ويمنع في الوقت نفسه استكمال التحقيق في جريمة العصر التي عصفت بعاصمة لبنان ومرفئها وأهلها.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا