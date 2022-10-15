مقدمة نشرة الأخبار المسائية – السبت 15 تشرين الأول 2022

عنوانان لا ثالث لهما اليوم على الساحة المحلية:
الاول، احياء التيار الوطني الحر الذكرى الثانية والثلاثين للثالث عشر من تشرين، والثاني اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون لتهنئته على انجاز اتفاق الترسيم.
تحت العنوان الاول، سلسلة مواقف لرئيس التيار النائب جبران باسيل، الذي دعا الى مواكبة شعبية لعودة العماد ميشال عون الى الرابية نهاية الشهر الجاري، ومحدداً مواقف سياسية واضحة من الشؤون الرئاسية والحكومية، وراسماً خارطة طريق للمرحلة المقبلة على مستوى النفط والغاز والخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، ومواصلة العمل لتحقيق ما مُنع إنجازُه خلال السنوات الماضية.
أما تحت العنوان الثاني، فتنويه من الرئيس الفرنسي بعد الاميركي جو بايدن بإدارة الرئيس عون التي وصفها بالحكيمة للملف، مؤكداً وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في موضوع التنقيب عن النفط والغاز. الا ان بداية النشرة مع وثائقي الجنرال في جزئه الرابع.
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