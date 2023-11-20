مقدمة نشرة الاخبار المسائية – الاثنين 20 تشرين الثاني 2023

فيما تعنُفُ الاعتداءات الاسرائيلية جنوبا وتزداد وتيرتُها، وصولاً الى استهداف منزل نائب وتدمير كنيسة، وفي وقت تقابِلُ المقاومة الهمجية بردود مدروسة ودقيقة، وتحققُ أهدافاً مباشرة وأكيدة ومؤلمة للعدو، يرتفع منسوب القلق الاميركي من التدهور المتسارع، حيث بلغ اليوم حد عودة آموس هوكستين الى الكيان العِبري، في محاولة لتفادي الأسوأ.
وفي غضون ذلك، وفيما تراوح حركة الاتصالات الباحثة عن مخرج بين الاصرار الاسرائيلي على القضاء على حماس بشكل نهائي، كما يؤكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل يومي، وبين رفض المقاومة الفلسطينية التخلي عن حقها في الدفاع عن الارض والحقوق، ووسط وقوف المجتمعين العربي والدولي موقف المتفرج او العاجز، تتمادى الوحشية الاسرائيلية في قطاع غزة الى حد غير مسبوق، حيث تحدث أحدث التقارير اليوم عن تجاوز عدد الاطفال الذين قتلوا بنيران العدو الخمسة آلاف، فيما العامل الابرز الذي طرأ امس عبر قيام الحوثيين بخطف سفينة تجارية اسرائيلية في البحر الاحمر، تطور اليوم الى نشر مشاهد الاستيلاء بالفيديو.
اما محليا، فمصير قيادة الجيش عنوان الحركة السياسية، بعدما طارت الجلسة الحكومية التي كانت مقررة اليوم، في ضوء السباق المحموم بين اتجاهي التمديد او التعيين، لتبقى الخيارات الاخرى القانونية والمنطقية، وفي طليعتها تسلم الاعلى رتبة، مطروحة حتى لحظة بت القرار.
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