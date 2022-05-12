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مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري￼
مؤتمرات صحافية
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الخميس 12 أيار 2022
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مقررات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري

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