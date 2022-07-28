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مكاري: كلي ثقة بأن العاملين في الوكالة الوطنية سيعاودون العمل اعتبارًا من يوم غد
محلي
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الخميس 28 تموز 2022
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أعلن وزير الاعلام زياد المكاري في بيان انه “بعد صدور المراسيم المتعلقة برواتب القطاع العام والمساعدة الاجتماعية وبدل الانتاج وبدل النقل الجديد، وفي ضوء عودة موظفي وزارة المالية الى العمل تحضيرا لصرف الرواتب لمستحقيها، ينتفي السبب الذي من اجله أُعلن الاضراب المفتوح في القطاع العام، ولاحقا في الوكالة الوطنية للاعلام. وعليه، كلي ثقة بأن العاملين في الوكالة سيكونون على عهدي بهم، ذوي مسؤولية مهنية ووطنية، ويعاودون العمل اعتبارا من يوم غد، ويعودون الى ملء فراغ كبير تركوه في فضاء الاعلام

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