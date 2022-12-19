مكاري من عين التينة: الأمور السياسية تنطلق تدريجياً بعد رأس السنة

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً اعلامية لاسيما تلك المتصلة باعلان بيروت عاصمة للاعلام العربي للعام 2023 خلال لقائه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري الذي قال بعد اللقاء :تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس نبيه بري للتشاور وللتداول بالشأن السياسي وشؤون البلد وشؤون الرئاسة لمعرفة كيفية التعاون من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وانقاذ البلد لانه كما يرى الجميع ان البلد ليس بخير وطالما هناك أعياد وهناك الكثير من المغتربين اللبنانيين القادمين الى بلدهم لتمضية الاعياد بين أهلهم أعتقد الآن أن السياسة سوف تأخذ إجازة لأسبوعين على أن تعود الأمور للإنطلاق تدريجياً بعد رأس السنة .
وأضاف مكاري : الأمر الآخر الذي جرى بحثه مع دولة الرئيس هو إعلان بيروت عاصمة للإعلام العربي سنة 2023 ووضعه بأجواء الفعاليات المواكبة لها ، بطبيعة الحال طلبنا مباركته ومساندته بهذا الموضوع ونحن دائما نستفيد من اللقاءات مع دولة الرئيس بري ومن خبرته التي لا حدود لها في السياسة اللبنانية .
كما استقبل الرئيس بري القائم برئاسة المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ محمد عصفور على راس وفد من العلماء الوفد شكر للرئيس بري إهتمامه ودعمه لحقوق الطوائف الروحية اللبنانية كافة ومنها حقوق الطائفة الاسلامية العلوية كما قدم الوفد لرئيس المجلس النيابي درعاً تقديرية عربون وفاء وتقدير.
وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وفداً من إدارة جامعة المدينة برئاسة مديرها مصطفى الكردي وبحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي خريس ومدير العلاقات العامة في الجامعة نبيل بواب والطلاب الذين قدموا جلسة محاكاة للجمعية العامة للأمم المتحدة نظمتها جامعة المدينة في مدينة صور قاربوا فيها ملف ترسيم الحدود البحرية من مواقع الدول الأعضاء والتي أكدوا فيها على حق لبنان في إستثمار ثرواته البترولية كاملة الوفد تلى امام رئيس توصيات المحاكاة وقدم له درع الجامعة وعلمها كما قدم بواب نسخة من كتابه رحلة الكلمات .
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