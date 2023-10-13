مكاري من مارون الراس: الحرب ليست فقط السلاح بل هي أيضا إعلام

بدأ وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري جولة عند الحدود الجنوبية مع فلسيطين المحتلة، واستهلها ببلدة مارون الراس، حيث عقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله.
استهل المؤتمر النائب فضل الله، مرحبا بالوزير المكاري، وقال: “إرادة المقاومة صلبة عند الشعب الفلسطيني في وجه الوحشية الإسرائيلية”. وقال :”كلنا سنكون الى جانب الشعب الفلسطيني”
وأعلن فضل الله ان “أي اعتداء إسرائيلي على لبنان واستهداف لبلدنا لن يبقى من دون رد”، مؤكدا “ان المقاومة ستمارس حقها الوطني في الدفاع عن بلدها ضد أي اعتداء إسرائيلي قد يحدث”.
وتحدث الوزير المكاري، معتبرا “ان الحرب ليست فقط السلاح والدمار بل هي أيضا إعلام وهنا المعركة الكبرى والخطورة”. وقال :”جزء كبير من المعركة التي تحصل في فلسطين إعلامي، وهناك معلومات كثيرة مضللة والحرب أكثر من خطرة ولا أحد يريدها ولكن من الممكن أن تفرض علينا “وبدنا نكون قدها”.
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